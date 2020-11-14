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Китай обвинили в заражении программ истребителя F-35 

Ferra.ru 47 минут назад
Китай обвинили в заражении программ F-35
Фото: Ferra.ru
Специалист Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис (James Lewis) заявил, что Китай заразил программное обеспечение (ПО) истребителя F-35. Это привело к росту затрат на программу разработки самолёта.
Как пишет SecurityLab, Китай скомпрометировал производителя ПО в цепочке поставок Lockheed Martin. Из-за этого пришлось с нуля переписывать потенциально уязвимые программы. Какое именно ПО пострадало, специалист не рассказал.
По его словам, сама Lockheed Martin хорошо защищает свои системы, но не все её поставщики поступают так же. Поэтому Китай смог получить доступ к ПО через субподрядчика. Уязвимость, впрочем, закрыли.
Журналисты напомнили также, что в 2017 году злоумышленники проникли в компьютерную сеть Военно-воздушных сил (ВВС) США и украли данные по F-35.
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Армия , Джеймс Льюис , CSIS , Китай , США
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