«Посейдон» встревожил Госдеп

Кристофер Форд. Разработка в России беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», способных нести ядерное вооружение и готовых ответить ударом на угрозу применения оружия массового поражения в отношении РФ, вызывает обеспокоенность, заявил помощник госсекретаря США

Он усомнился, что применение подобных аппаратов в случае полномасштабной войны будет соответствовать нормам международного права, а их разработка не противоречит политике нераспространения ядерных вооружений, пишет ТАСС.

Тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами. Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами, — заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Вашингтону остаётся лишь надеяться на то, что заявления Москвы об оборонном назначении всех связанных с ядерным оружием разработок правдивы.

Россияне дали понять, что могут ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если зафиксируют даже единственную приближающуюся баллистическую ракету, по всей видимости, вне зависимости от того, будет ли ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой, будет ли нацелена на город, военный объект или безлюдный участок пустыни или леса, — добавил Форд.

В июле NEWS.ru сообщал, что ВМФ России совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса провела испытания атомной подводной лодки, которая способна нести на борту аппараты «Посейдон».