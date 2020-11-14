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В Госдепе обеспокоены появлением у РФ подводных беспилотников «Посейдон» 

News.ru и ещё 4 4 часа назад
«Посейдон» встревожил Госдеп
Фото: mil.ru
Разработка в России беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», способных нести ядерное вооружение и готовых ответить ударом на угрозу применения оружия массового поражения в отношении РФ, вызывает обеспокоенность, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.
Он усомнился, что применение подобных аппаратов в случае полномасштабной войны будет соответствовать нормам международного права, а их разработка не противоречит политике нераспространения ядерных вооружений, пишет ТАСС.

Тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами. Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами, — заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Вашингтону остаётся лишь надеяться на то, что заявления Москвы об оборонном назначении всех связанных с ядерным оружием разработок правдивы.

Россияне дали понять, что могут ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если зафиксируют даже единственную приближающуюся баллистическую ракету, по всей видимости, вне зависимости от того, будет ли ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой, будет ли нацелена на город, военный объект или безлюдный участок пустыни или леса, — добавил Форд.

В июле NEWS.ru сообщал, что ВМФ России совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса провела испытания атомной подводной лодки, которая способна нести на борту аппараты «Посейдон».
США показали оружие для уничтожения России
О создании подводного беспилотного аппарата «Посейдон» сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эта техника может передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом скорость «Посейдона» кратно превышает скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
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Комментарии 1
Армия , Кристофер Форд , Владимир Путин , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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