Представители РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

«В ходе встречи заместителя нашего министра Седата Онала и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева была рассмотрена текущая ситуация в политическом процессе в контексте работы Конституционного комитета Сирии, астанинский процесс, события в Идлибе и на местах, ситуация с сирийскими беженцами и перемещенными лицами, деятельность террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана / Cилы самообороны сирийских курдов)», — сообщил представитель МИД Турции.