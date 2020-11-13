Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Представители России и Турции обсудили ситуацию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Представители РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
В пятницу в Анкаре прошла встреча спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и замглавы МИД Турции Седата Онала.

«В ходе встречи заместителя нашего министра Седата Онала и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева была рассмотрена текущая ситуация в политическом процессе в контексте работы Конституционного комитета Сирии, астанинский процесс, события в Идлибе и на местах, ситуация с сирийскими беженцами и перемещенными лицами, деятельность террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана / Cилы самообороны сирийских курдов)», — сообщил представитель МИД Турции.

Он отметил, что по этим вопросам состоялся обмен мнениями, Турция передала российской стороне свое видение ситуации, передает РИА «Новости».
Ранее Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах Ядерные силы России лишат украинского интеллекта Ядерные силы России лишат украинского интеллекта Умер Герой России Сергей Палагин Умер Герой России Сергей Палагин
Комментарии
Армия , Александр Лаврентьев , Конституционный комитет Госдумы , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , РИА Новости , Анкара , Идлиб , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение