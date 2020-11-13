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Российская армия получит новый огнемет 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Российская армия получит новый огнемет
Фото: РИА Новости
В России идут работы по созданию нового огнеметного комплекта.
Как сообщил в интервью "РГ" начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, благодаря этому вооружению огнеметчики смогут применять боеприпасы различного назначения и использовать современный всесуточный прицельный комплекс. Это позволит эффективнее выполнять боевые задачи.
Еще одной особенностью нового оружие станут беспилотники, которые предполагается использовать в составе огнеметного комплекта. С их помощью огнеметчики получат возможность наносить удары по цели с верхней полусферы.
Также Игорь Кириллов рассказал о работе по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Машины получат повышенную защиту от противотанкового оружия. Кроме того, будет увеличена дальность, точность стрельбы и площадь поражения, а расход боеприпасов — уменьшен. При этом будут применяться новые боеприпасы, современные прицелы и навигационные комплексы.
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Армия , Игорь Кириллов , Москва
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