Российская армия получит новый огнемет 

России идут работы по созданию нового огнеметного комплекта.

Как сообщил в интервью "РГ" начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, благодаря этому вооружению огнеметчики смогут применять боеприпасы различного назначения и использовать современный всесуточный прицельный комплекс. Это позволит эффективнее выполнять боевые задачи.

Еще одной особенностью нового оружие станут беспилотники, которые предполагается использовать в составе огнеметного комплекта. С их помощью огнеметчики получат возможность наносить удары по цели с верхней полусферы.