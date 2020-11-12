Баку объяснил крушение российского Ми-24 

На войне как на войне — всякое может быть, заявил посол Азербайджана России Полад Бюльбюль оглы, отвечая на вопрос о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 в Армении

«На войне как на войне — всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет», — заявил посол, его слова приводит «Sputnik Армения».

В числе предварительно установленных причин Бюльбюль оглы назвал полет в темное время суток и на низкой высоте, на которой вертолет не попадал на радары.

«А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — объяснил посол.

Как сообщал «Рамблер», российский боевой вертолет Ми-24 был по ошибке сбит азербайджанскими военными в Армении 9 ноября. Выстрел был сделан из ПЗРК со стороны Нахичевани. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в уничтожении самолета, принес извинения российской стороне и заявил о готовности выплатить компенсацию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности).