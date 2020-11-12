В Беларуси началась отправка призывников в войска 

Около тысячи новобранцев, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси , отправились к месту прохождения службы, информирует военное ведомство страны, уточнив, что с 12 ноября в республике начался традиционный призыв граждан на срочную военную службу.

А всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований республики планируется направить около десяти тысяч человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве.

В Минобороны отмечают, что в связи с эпидемической обстановкой на всех городских и областных сборных пунктах "проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции". Поэтому, прибыв в части, все молодые люди пройдут двухнедельную изоляцию.