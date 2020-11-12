В Беларуси началась отправка призывников в войска 

Около тысячи новобранцев, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, отправились к месту прохождения службы, информирует военное ведомство страны, уточнив, что с 12 ноября в республике начался традиционный призыв граждан на срочную военную службу.
А всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований республики планируется направить около десяти тысяч человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве.
В Минобороны отмечают, что в связи с эпидемической обстановкой на всех городских и областных сборных пунктах "проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции". Поэтому, прибыв в части, все молодые люди пройдут двухнедельную изоляцию.
Кстати, отправка пополнения в войска с областных сборных пунктов РБ продлится до конца ноября, а военную присягу новое пополнение примет 12 декабря, уточняет БЕЛТА.