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В Беларуси началась отправка призывников в войска 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
В Беларуси началась отправка призывников в войска
Фото: РИА Новости
Около тысячи новобранцев, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, отправились к месту прохождения службы, информирует военное ведомство страны, уточнив, что с 12 ноября в республике начался традиционный призыв граждан на срочную военную службу.
А всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований республики планируется направить около десяти тысяч человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве.
В Минобороны отмечают, что в связи с эпидемической обстановкой на всех городских и областных сборных пунктах "проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции". Поэтому, прибыв в части, все молодые люди пройдут двухнедельную изоляцию.
Кстати, отправка пополнения в войска с областных сборных пунктов РБ продлится до конца ноября, а военную присягу новое пополнение примет 12 декабря, уточняет БЕЛТА.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Краснодарский Край , Северный
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