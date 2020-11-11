Сразу после прекращения огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о некой миротворческой миссии в регионе с участием России и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут центр по контролю за прекращением огня. Но появятся ли турецкие военные на линии разграничения?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник вечером объявил, что его страна будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Во всяком случае, так администрация турецкого лидера истолковала содержание его разговора с Владимиром Путиным . «Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении», — цитировало РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.

Эрдоган, которого в Армении называли поджигателем второй карабахской войны, похоже, сейчас приписывает себе лавры миротворца. По его словам, достижение мирного соглашения стало «важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе». Ранее в тот же день Эрдоган созвонился с ближайшим союзником, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в числе прочего обсудил «создание турецко-российского миротворческого центра». О том, что минобороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании центра мониторинга прекращения огня, во вторник сообщил источник « Интерфакса » в дипломатических кругах.

Напомним, что в совместном заявлении трех лидеров — Путина, Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна шла речь о вводе в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор исключительно российского миротворческого корпуса (пункт 3 соглашения). О Турции в соглашении вообще не упоминается. Тем не менее, Алиев, комментируя прекращение боев, сразу же заявил: «Будет совместная миротворческая миссия России и Турции, это новый формат».

Для того, чтобы узаконить статус турецких военных в Баку, вероятно, попытаются использовать 5-й пункт соглашения. В нем говорится, что стороны конфликта развертывают миротворческий центр. Но, подчеркнем, речь идет отнюдь не о «российско-турецком центре», о котором упоминают Алиев и Эрдоган, так как очевидно, что Россия и Турция не являются участникам конфликта.