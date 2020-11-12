В Хакасию направили спецотряд медиков

Хакасии для оказания медпомощи гражданскому населению будет развёрнут военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест. В регион направят медицинский отряд специального назначения Минобороны РФ

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По информации министерства, в оказании помощи жителям Хакасии, у которых выявлен коронавирус, будет задействовано до 200 военнослужащих Центрального военного округа.

В госпитале, оснащенном всем необходимым современным оборудованием, развернут приёмное, инфекционное отделения, отделение анестезиологии и реанимации, лабораторию для тестирования пациентов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом. Заполненность коечного фонда в республике превышает 95%.

По состоянию на 11 ноября в регионе было выявлено 8533 носителя коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 84 жителя Хакасии.