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Минобороны РФ развернёт в Хакасии мобильный госпиталь

ИА Regnumиещё 2
17 минут назад
В Хакасии для оказания медпомощи гражданскому населению будет развёрнут военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест. В регион направят медицинский отряд специального назначения Минобороны РФ.
В Хакасию направили спецотряд медиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации министерства, в оказании помощи жителям Хакасии, у которых выявлен коронавирус, будет задействовано до 200 военнослужащих Центрального военного округа.
В госпитале, оснащенном всем необходимым современным оборудованием, развернут приёмное, инфекционное отделения, отделение анестезиологии и реанимации, лабораторию для тестирования пациентов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом. Заполненность коечного фонда в республике превышает 95%.
По состоянию на 11 ноября в регионе было выявлено 8533 носителя коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 84 жителя Хакасии.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Хакасию прибыла группа специалистов Минздрава. В том числе специалисты окажут практическую помощь пациентам с COVID-19.
Армия,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Министерство обороны,Республика Хакасия,
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