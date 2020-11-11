10 ноября 2020-го года российские десантники вошли на территорию Нагорного Карабаха согласно трехстороннему соглашению о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией. Министерство обороны РФ сообщает, что в зону конфликта введен миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военная сила была доставлена в Нагорный Карабах с помощью военно-транспортных самолетов Ил-76. Соглашение сторон предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших, а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах сроком на пять лет.
Появилось видео с десантниками РФ в Карабахе
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