"Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки, — отмечается в документе. — Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению".
"Ощущался [в 2019 году] недостаток стандартного диалога [на международном поле], усиливалась конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий. Ставились под сомнения роль международных институтов, военных блоков, [действующих] соглашений о разоружении и сам существующий мировой порядок", — подчеркивается в документе.