Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год прогнозирует, как сообщил во вторник вечером сайт газеты "Лидове новины" , возможность Третьей мировой войны.

"Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки, — отмечается в документе. — Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению".

Особую опасность, как следует из отчета разведки, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые.

Третью мировую войну может также спровоцировать продолжающийся рост напряженности между супердержавами — США, РФ и КНР, что крайне негативно отражается на других государствах. Серьезные противоречия в последнее время происходят и между странами, считающими себя союзниками в деле обеспечения безопасности. На этом фоне слабеет институт международного права.