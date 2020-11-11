Армении и Перемирие в Нагорном Карабахе длится меньше суток, но для этого конфликта даже такой непродолжительный срок считается рекордным. Трехстороннее заявление лидеров России Азербайджана зафиксировало новый статус-кво в зоне военных действий, однако эксперты считают, что он нестабилен и может быть пересмотрен в любую минуту.

Уже четвертое за последние полтора месяца перемирие в Нагорном Карабахе длится почти сутки. До этого режимы прекращения огня согласовывались 10, 18 и 26 октября. И ни в одной из этих попыток, несмотря на посредничество в лице России и США , остановить боевые действия не удавалось. Второе перемирие, которое конфликтующие стороны согласовали по собственной инициативе из гуманитарных соображений, не продержалось и нескольких минут.

Однако в этот раз, вероятно, таких проблем удастся избежать. Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью армянскому Общественному телевидению заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе были полностью прекращены. По словам министра, ситуация в регионе спокойная и контролируемая, хотя порой и слышны редкие отдельные выстрелы.

Новый режим прекращения огня принципиально отличается от тех, что были объявлены ранее. Он предусматривается текстом совместного заявления, которое впервые с начала конфликта было сделано от имени глав конфликтующих республик — президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Третью подпись под текстом соглашения поставил президент России Владимир Путин

Кроме того, соглашение предусматривает не только прекращение огня, но и еще 8 пунктов, нацеленных на политическое урегулирование конфликта.

Речь идет как о стандартных для подобных соглашений обязательствах, например «обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Так и о более серьезных обязательствах, которые де-факто фиксируют военное поражение армянской стороны.

Стороны обязуются остановиться на занимаемых ими позициях и даже более того — Ереван передаст под контроль Баку несколько районов, пока еще не полностью контролируемых азербайджанской армией. Агдамский район на северо-востоке непризнанной республики, который НКР отбила у Азербайджана в ходе войны 1993 года, должен быть передан Баку до 20 ноября.

Еще раньше, до 15 ноября, Армения обязуется передать Азербайджану контроль над Кельбаджарским районом на северо-западе непризнанной республики. Последняя территориальная уступка должна быть сделана до 1 декабря — Армения передаст под контроль Азербайджана самый западный район НКР — Лачинский.

Выполнив эти пункты соглашения, Армения будет отрезана от территорий Арцаха, контроль над которыми де-факто будет сохранен за непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Эта проблема решается созданием Лачинского коридора шириной в 5 км, который свяжет территории НКР и Армении. При этом стратегически важный город Шуша — «сердце Карабаха» — останется под контролем Баку.

Поддержание перемирия будет осуществляться миротворческим контингентом из России. 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники будут развернуты вдоль линии соприкосновения. Также под контролем российского миротворческого контингента будет оставаться Лачинский коридор. Кроме того, планируется развернуть в регионе миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе на протяжении пяти лет. Потом этот срок увеличится в два раза, если Ереван или Баку не решат отказаться от миротворческих услуг Москвы.

Развертывание российского контингента в регионе началось спустя пять часов после начала действия режима прекращения огня. К настоящему моменту для его поддержания в Нагорный Карабах прибыли уже более 200 военнослужащих России.

Несмотря на оперативные действия Москвы по развертыванию миротворцев, сама инициатива уже стала причиной бурных обсуждений и разногласий. Причиной тому — стремление Турции принять участие в операции наравне с Россией.

Хотя в тексте соглашения говорится только о российских миротворцах, вскоре после его подписания Ильхам Алиев заявил, что миссия будет выполняться совместными усилиями Турции и РФ.

«Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого», — заявил президент Азербайджана.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла эти заявления, подчеркнув, что они «не соответствует действительности». Вмешаться в полемику был вынужден и российский МИД

«Турция не будет иметь отношения к миротворческой операции в районе Карабаха, ее роль ограничится рамками центра по контролю за прекращением огня», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Тем не менее, Баку не оставлял попыток добиться повышения роли Анкары в процессе урегулирования. На сайте президента Азербайджана была опубликована видеозапись его беседы с Владимиром Путиным перед подписанием соглашения, во время которой Алиев говорит, что «одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

«Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития», — отметил он.

Владимир Путин никак не поправил своего коллегу, лишь отметив, что достижение соглашения «пойдет во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов».

Окончательно этот вопрос прояснили сегодняшние переговоры президента России с его коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом . По их итогам Анкара распространила коммюнике, в котором говорится:

«Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении».

Таким образом, речь идет лишь о работе Турции в рамках центра по контролю за прекращением огня.

О присутствии на территории НКР миротворцев из числа турецких военнослужащих речи не идет.

В ходе тех же переговоров Путина и Эрдогана, как следует из сообщения Кремля, президент Турции «дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Положительные оценки заключенным соглашениям дали также и в ООН . Как отметил представитель генсека организации, ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Карабахе, приветствует их и намерена содействовать их реализации.