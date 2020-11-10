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Появились подробности спасения штурмана сбитого Азербайджаном вертолета 

Lenta.ru и ещё 9 17 минут назад
Появились подробности спасения летчика-оператора российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, штурману звена Владиславу Г. удалось спастись, выпрыгнув из горящего вертолета после попадания в него снаряда ПЗРК. Отмечается, что 25-летний штурман успел открыть дверь и покинуть кабину во время падения машины.
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По данным Baza, пострадавший получил легкие ранения.
Ранее 10 ноября президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого вертолета. По словам главы государства, в результате крушения российского Ми-24 погибли командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Кроме того, Путин отметил, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл.
9 ноября стало известно о том, что военные Баку из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24, принадлежащий вооруженным силам России. Два члена его экипажа погибли. По официальным данным, он сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. Баку признал свою вину в случившемся и выразил готовность выплатить компенсацию.
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета. Производство начато по статье 342.2 («Халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса Азербайджана. Сотрудники прокуратуры при участии военных экспертов провели осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросили военнослужащих и провели другие следственные действия.
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Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Азербайджан , Армения
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