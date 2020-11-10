Появились подробности спасения летчика-оператора российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном Армении . Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, штурману звена Владиславу Г. удалось спастись, выпрыгнув из горящего вертолета после попадания в него снаряда ПЗРК. Отмечается, что 25-летний штурман успел открыть дверь и покинуть кабину во время падения машины.

По данным Baza, пострадавший получил легкие ранения.

Ранее 10 ноября президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого вертолета. По словам главы государства, в результате крушения российского Ми-24 погибли командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Кроме того, Путин отметил, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл.

9 ноября стало известно о том, что военные Баку из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24, принадлежащий вооруженным силам России. Два члена его экипажа погибли. По официальным данным, он сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. Баку признал свою вину в случившемся и выразил готовность выплатить компенсацию.