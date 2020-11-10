Сообщается, что мирное соглашение также впервые дает Эрдогану потенциальный наземный доступ в Азербайджан и дальше в Центральную Азию через южную часть Армении. Отмечается, что миротворцы будут контролировать два коридора: первый позволит из Нагорного Карабаха перейти в Армению через территорию Азербайджана, а по второму смогут передвигаться азербайджанцы из отделенного от основной часть страны города Нахичевани.
Главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.