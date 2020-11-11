Министр обороны Армении обратился к России

"Размещение миротворческих сил России (в Нагорном Карабахе — ред.) — лучший вариант", — сказал Тоноян Общественному телевидению Армении.

Он отметил, что план дислокации российских миротворцев был разработан за очень короткое время, а соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе больше всего касался именно их.

"Мы благодарим Россию за содействие", — отметил министр.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным , боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы.