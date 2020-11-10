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Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Российские самолеты вылетели в Карабах
Фото: ТАСС
Первые самолеты с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, четыре Ил-76 отправились в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта из Ульяновска. Отмечается, что на борту также находятся бронетранспортеры и автомобильная техника.
Ранее Министерство обороны сообщило, что Россия начала развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Согласно информации ведомства, российские миротворческие силы начинают развертываться с 06:00 по московскому времени 10 ноября. Это будет происходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
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В состав российского миротворческого контингента в регионе вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Согласно заявлению, принятому 10 ноября главами России, Армении и Азербайджана, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в миротворческой миссии будет участвовать и Турция, однако в договоренностях этого не упоминается.
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Армия , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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