В Госдуме отреагировали на крушение Ми-24 в Армении

По его словам, данный инцидент требует тщательного разбирательства, а также выяснения всех фактов и обстоятельств произошедшего. Парламентарий отметил, что следует придать суду всех виновных со стороны Азербайджана, невзирая на их должности и ранги.

Швыткин подчеркнул, что, к сожалению, крушение самолета «в определенной степени ляжет тенью на взаимоотношения Азербайджана и России», так как в инциденте погибли люди.

Ранее Азербайджан заявил , что случайно сбил вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил (ВВС) России над территорией Армении и приносит в связи с этим извинения российской стороне. По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО).