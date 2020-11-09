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Баку признал уничтожение российского вертолета 

Вероника Полынина 30 минут назад
Азербайджан признал, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанский МИД.
В министерстве объяснили ошибку близостью к зоне боевых действий. Кроме того, российский Ми-24 летел на малой высоте и находился вне зоны радарного обнаружения ПВО.
В Баку принесли извинения российской стороне и заявили о готовности выплатить компенсацию.

«Трагический инцидент с вертолётом Ми-24 не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение вертолета в Армении
Как сообщал «Рамблер», ранее в Армении был сбит российский боевой вертолет Ми-24. Выстрел был сделан из ПЗРК со стороны Нахичевани. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Ми-24 был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении вне зоны боевых действий. Вертолет упал в горной местности.
Армия , Видео , Министерство обороны , МИД , РИА Новости
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