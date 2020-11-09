Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Армян спасет только чудо». Степанакерт скоро падет 

Национальная Служба Новостей и ещё 10 55 минут назад
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам рассказал в эфире НСН, что в военном плане означает взятие азербайджанской армией города Шуши в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян признал в понедельник, что вооруженные силы НКР оставили город Шуши. Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль этого города.
Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.
Азербайджанские войска подошли к Степанакерту
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, что в военном плане означает для армян потеря города Шуши.

«Армян в Карабахе может спасти только чудо. События для них пошли по катастрофическому сценарию. Степанакерт находится вплотную к Шуши. Речь идет уже о боях за сам Степанакерт. Шансы его удержать мизерные. Если только приедут какие-то подразделения из самой Армении или подует "северный ветер" откуда угодно. Шансы же ополчения самого Карабаха сейчас призрачные», — сказал Норин.

Военный эксперт также отметил, что регулярные Вооруженные силы Армении не участвуют массово в нынешнем конфликте в Карабахе. По его мнению, это может быть связано с позицией Турции, которая может прямо вмешаться в конфликт в случае полноценного участия в нем Еревана.

«Степанакерт при нынешних обстоятельствах продержится несколько дней, поскольку снабжение перерезано», — считает Норин.

Поражение армян в Карабахе военный эксперт объяснил несопоставимой разницей военных бюджетов и ресурсов Баку и Еревана.

«У армии Армении в 90-е годы был очень хороший кадровый состав, их офицеры еще служили в советской армии, имели боевой опыт в Афганистане. Со временем этот фактор нивелировался. Сейчас армянская армия — это армия мирного времени. Преимущества лучшей военной выучки армяне в итоге лишились», — заключил военный историк.

Он также добавил, что в самом Степанакерте наверняка будут уличные бои.

«Бои за Степанакерт будут длиться ровно до того момента, пока у защитников города не закончатся патроны. А они закончатся, поскольку снабжение перерезано», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Не нужен самой Армении». Карабаху предрекли мрачное будущее «Не нужен самой Армении». Карабаху предрекли мрачное будущее Премьер Армении заявил о продолжении боёв за город Шуши Премьер Армении заявил о продолжении боёв за город Шуши Ник Картер заявил об угрозе третьей мировой войны Ник Картер заявил об угрозе третьей мировой войны
Комментарии 91
Армия , Видео , Ильхам Алиев , Игорь Стрелков , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Степанакерт
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение