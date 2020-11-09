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США представили ракеты для сокрушения России 

Павел Тиунов 1 час назад
Американские журналисты назвали ракеты, которые в будущем возможно будут размещены в Европе для «сдерживания» России. Это баллистические SM-6 и крылатые наземные «Томагавки».
По данным издания Defense News, Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin, который оценивается в сумму около 340 миллионов долларов, на разработку и строительство пусковых установок с дальностью поражения целей около 500 километров. Аналитики уверены, что новые комплексы понадобились американским военным для размещения в европейских странах для «сдерживания российской агрессии».
Предполагается, что пусковые установки разрабатывают специально для стрельб баллистическими ракетами SM-6 и крылатыми «Томагавками». Обозреватели журнала The Drive. Речь идет об обновленных ракетах, которые стояли на вооружении армии США во времена «холодной войны». Обновленные «Томагавки», по сведениям журналистов, могут изменять траекторию полета в воздухе, обходить системы защиты ПВО.
В России нашли способ уничтожить США
Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Алексей Леонков заявил, что к 2025 году Европу планируется «усеять» ракетами с ядерными боеголовками, направленными в сторону России. Поводом для размышлений военного эксперта стала новость о том, что Вашингтон допустил размещение в Европе американских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Леонков подчеркнул, что планы по размещению ракет в Европе появились у США еще в 2008 году, а в 2018-ом после заявления президента России Владимира Путина о разработке гиперзвукового оружия реализацию проекта пришлось форсировать. Он отметил, что в 2020 году на эти цели американские власти потратили 228 млн долларов. По словам эксперта, США убедили европейцев размесить ракеты без ядерных боеголовок. Однако снарядить носители ядерным зарядом, уверяет Леонков, дело техники.
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Армия , Видео , В мире , Алексей Леонков , Владимир Путин , Пентагон
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