«К России это отношения не имеет. Мы не участвуем в конфликте никаким образом. У обеих сторон есть российское вооружение, но ни одного военного из России в Карабахе нет. На мой взгляд, нечего нам там делать абсолютно. Мы не можем быть большими патриотами, чем местные власти и население. Не надо за других воевать, пусть они сами свои вопросы решают. Армения не признаёт Карабах, о чем тут говорить. Если он не нужен самой Армении, то нам тем более», — резюмировал Мураховский.