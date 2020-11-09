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«Не нужен самой Армении». Карабаху предрекли мрачное будущее 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН назвал переход территорий Нагорного Карабаха к Азербайджану вопросом времени, а также выразил мнение, что России не следует вмешиваться в этот конфликт.
Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН дал прогноз, как будут дальше развиваться события в Нагорном Карабахе.

«Степанакерт и окружающие населенные пункты будут практически отрезаны от территории Армении. То есть он не будет пополняться людьми, вооружением, боеприпасами, топливом и так далее. Это лишь вопрос времени, когда оставшаяся территория будет занята азербайджанскими военными. Но я не рискну какие-то конкретные сроки называть», — сказал он.

Военный эксперт также отметил, что потеря независимости Карабаха никак не отразится на России.
Армения отреагировала на "победу" Алиева в Карабахе

«К России это отношения не имеет. Мы не участвуем в конфликте никаким образом. У обеих сторон есть российское вооружение, но ни одного военного из России в Карабахе нет. На мой взгляд, нечего нам там делать абсолютно. Мы не можем быть большими патриотами, чем местные власти и население. Не надо за других воевать, пусть они сами свои вопросы решают. Армения не признаёт Карабах, о чем тут говорить. Если он не нужен самой Армении, то нам тем более», — резюмировал Мураховский.

На фоне военной пропаганды с армянской и азербайджанской сторон бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. Стрелков также назвал главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.
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Комментарии 40
Армия , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Виктор Мураховский , Арцрун Ованнисян , Игорь Стрелков , Министерство обороны , Журнал "Арсенал отечества" , Азербайджан , Армения , Баку , Степанакерт
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