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Стало известно о тяжелых боях за Шуши в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 41 минуту назад
Стало известно о тяжелых боях за Шуши
Фото: РИА Новости
Тяжелые бои возле Шуши продолжаются, подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Подразделения Армии обороны ведут оборонительные бои на юго-восточном, южном и юго-западном направлениях. Интенсивные столкновения шли в районе Шуши — Карин Так.
По данным ведомства, потеряв значительные силы, подразделения Вооруженных сил Азербайджана отступили. «В результате войска заняли более выгодные позиции (…). В ходе боевых действий противник продолжил наносить артиллерийские и авиаудары по мирным городам. Оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны», — написала Степанян.
8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе, находящийся в 10 километрах от Степанакерта. Он добавил, что Азербайджан пойдет до конца, если Армения не примет его условия.
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.
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Армия , Война, Карабах , Шушан Степанян , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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