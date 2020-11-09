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Российские корабли разведки обнаружены у берегов Шотландии 

News.ru 50 минут назад
Российские корабли разведки обнаружены у берегов Шотландии
Фото: Alex omen/CC BY 3.0/wikimedia.org
Британские СМИ обнаружили вблизи северо-восточного побережья Шотландии два разведывательных корабля класса «Вишня» ВМФ России. Они находятся в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут.
Российские корабли способны собирать разведывательную информацию с помощью обширного набора датчиков. Данные могут передаваться командованию в режиме реального времени по спутниковой связи, отмечается на сайте Hi Sutton.
Также сообщается, что рядом с разведывательными кораблями в районе залива Мори-Ферт находится танкер «Сергей Осипов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что британское издание The Economist выпустило материал, посвящённый эволюции российских вооружённых сил после распада Советского Союза. Автор статьи подчёркивает, что ни одной стране в мире не удалось так быстро восстановить утраченный военный потенциал, как это сделала Россия, ведь в ранний постсоветский период российская армия находилась в плачевном состоянии.
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Армия , В мире , Соединенное Королевство , Шотландия
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