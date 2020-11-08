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В США заявили, что самолеты НАТО долго не продержатся против российских ПВО 

Суть событий 33 минуты назад
Самолеты НАТО долго не продержатся против ПВО РФ
Фото: youtube.com
ВВС НАТО становятся все более незаметными, однако без достаточного количества боевых самолетов, способных уклоняться от радиолокационных станций, маловероятно, что они долго продержатся против российских средств ПВО. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование калифорнийского аналитического центра RAND.
В общей сложности европейские члены НАТО имеют около 1900 истребителей и штурмовиков. Только 100 из них — новейшие малозаметные F-35 пятого поколения. Большинство же относится к четвертому поколению, и, несмотря на современную электронику и вооружение, им не хватает способности уклоняться от радаров противника.

«Даже лучшие из самолетов четвертого поколения — Eurofighter Typhoon и французский Dassault Rafale — уязвимы для российских систем ПВО С-300 и С-400, которые могут сбивать вражеские самолеты за сотни миль», — пишет издание.

Аналитики уверены, что, если эти самолеты отправят в зону российской обороны, произойдет «неприемлемое истощение» европейских ВВС.

«Первые дни конфликта с Россией немедленно поставили бы под вопрос способность НАТО противостоять противовоздушной обороне противника, и ограничивать возможности сухопутных войск к захвату территорию альянса», — рассказали эксперты.

Однако они утверждают, что подлететь незаметно к системам ПВО и уничтожить их могут F-35.

«Планируемое приобретение самолетов пятого поколения… может коренным образом изменить тактику НАТО в воздушных операциях», — заявили военные.

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Армия , НАТО , Forbes , США
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