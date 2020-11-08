Определен решающий момент войны в Карабахе 

Победа одной из сторон в битве за Шуши станет переломным моментом в азербайджано-армянской войне. В боях Баку помогают эффективные турецкие беспилотники. Однако штурм Шуши превратится в самоубийство для азербайджанских солдат и сирийских наемников. В середине ноября станет очевидно, кто одержал верх. Так считает публицист гонконгского издания Asia Times Нил Хауэр (перевод Иносми ).

Он пишет, что город-крепость Шуши (Шуша), расположенный в самом сердце Карабаха, с самого начала войны был главной целью Баку, где его называют «азербайджанским Петербургом ».

Сейчас азербайджанская армия находится на подступах к Шуши. Идут кровопролитные бои.

«Если армяне смогут каким-то образом оттеснить азербайджанцев и удержать занятые высоты, у них есть шанс стабилизировать ситуацию и загнать эту войну в тупик с ничейным результатом. Они занимают высоту, и город Шуши представляет собой почти идеальную естественную крепость, с трех сторон окруженную высокими горами», — пишет обозреватель.

Он отмечает, что штурм города живой силой является самоубийством. Именно поэтому план проведения операции предусматривает участие в штурме Шуши наемников — трех групп по 150-200 сирийцев в каждой.

Хауэр также проанализировал ход войны в Карабахе.

«Движущей силой» этой войны стали азербайджанские беспилотники. Решающую роль играет турецкий беспилотник «Байрактар». Независимый анализ показывает, что БПЛА «Байрактар» уничтожил почти 100 армянских танков», — пишет он.

Еще один важный момент, определяющий характер войны — спецназ. Там, где появляются азербайджанские спецназовцы, за ними следуют главные силы армии Азербайджана.

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Алиев объявил о взятии Шуши, но в Ереване опровергли это утверждение. Военкор Семен Пегов передает с места событий, что бои у города превратились «в мрак и месиво».

«Диверсионные группы и штурмовые отряда беспрерывно атакуют высоты и подступы к Шуши. Там реально месиво. Просто мрак. Теперь все зависит — от прочности дыхания и выдержки сторон. Выдохлись и те, и другие. Кто сможет сейчас собрать силу и волю своих бойцов в кулак — тот и выиграет битву за Шуши», — отмечает Пегов.

По его словам, Шуши не пал: «ситуация — как качели, инициатива переходит из рук в руки — иногда по несколько раз в час».