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Армения отреагировала на «победу» Алиева в Карабахе 

Майк Габриелян 1 час назад
В Минобороны Армении опровергли заявление президента Азербайджана о взятии второго города Карабаха (Арцаха) — Шуши. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в соцсетях, что это не соответствует действительности.

«Бои в Шуши продолжаются. Подождем и будем верить нашим войскам», — написал он в фейсбуке.

До этого азербайджанские СМИ сообщили, что Шуша якобы пала, ссылаясь на заявление президента Алиева.
Алиев заявил о взятии ключевого города в Карабахе
«С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!», — сказал Алиев.
Он отметил, что видит разрешение карабахского конфликта только в войне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минобороны Армении пообещали, что Шуши не падет.
Армия , Видео , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны
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