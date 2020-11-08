Армения отреагировала на «победу» Алиева в Карабахе 

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Минобороны Армении опровергли заявление президента Азербайджана о взятии второго города Карабаха (Арцаха) — Шуши. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в соцсетях, что это не соответствует действительности.

«Бои в Шуши продолжаются. Подождем и будем верить нашим войскам», — написал он в фейсбуке.

До этого азербайджанские СМИ сообщили, что Шуша якобы пала, ссылаясь на заявление президента Алиева.

«С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!», — сказал Алиев.

Он отметил, что видит разрешение карабахского конфликта только в войне.