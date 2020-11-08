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Ереван пытается создать видимость поддержки Москвы 

News.ru 24 минуты назад
6 ноября вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян прибыли с визитом в Москву. Детали поездки, которая продлится до 11 ноября, не разглашаются, однако сам факт её показателен: не сумев добиться эффективных действий со стороны Запада, армянский премьер Никол Пашинян, очевидно, не оставляет надежд «перетянуть» Россию на свою сторону в конфликте вокруг самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Визит делегации в российскую столицу в Ереване подаётся как поездка, имеющая целью продолжить непубличный диалог «с представителями политической элиты России». В таком же ключе высказывался и замглавы МИД республики Шаварш Кочарян: дипломат многозначительно заявлял, что консультации с Россией проходят в режиме «совершенно секретно». Атмосфера загадочности, очевидно, должна создать видимость конкретной и многосторонней поддержки, которая вроде как оказывается Армении из РФ. Тем более что в октябре армянские политики активно пытались интернационализировать конфликт, зачастую приводя взаимоисключающие версии. Война в Карабахе представлялась Ереваном то как атака на «мягкое подбрюшье» России, то — как глобальная угроза интересам Франции и США, то — как часть стратегии давления на Иран.
На деле дела обстоят по-другому: Москва продолжает сохранять нейтралитет в вопросе Карабаха и указывать на то, что помощь в рамках ОДКБ будет оказана Еревану только в случае угрозы непосредственно территории Армении, на которую, как известно, никто и не претендует. Ереван апеллирует и к межгосударственному «Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности» от 1992 года, но и такой ход не встречает ответной реакции Москвы, поскольку с Баку существует аналогичное соглашение, заключённое в 1999-м.
Ветераны абхазо-грузинской войны выдвинулись в Карабах
Понятно, что Ереван в условиях пандемии, спада и без того завязанной только на внешние переводы экономики, неудач на фронте и активизации оппозиции действующему премьеру пытается прибегнуть к челночной дипломатии (нередко играя на противоречиях России и Запада и демонстративно контактируя, несмотря на членство в ОДКБ, с Брюсселем). Чего только стоит телефонная активность Никола Пашиняна, который в октябре по звонкам в Кремль чуть не побил рекорд Александра Лукашенко в момент острой протестной активности в Минске. Естественно, что Москва с пониманием относится к инициативности Еревана и не пытается запретить ему поддерживать высокую интенсивность политических контактов. Даже если они происходят не вовремя и не к месту.
Российские журналисты хорошо помнят эпизод 2019 года, когда армянский премьер нанёс в Москву несогласованный визит — в момент уже утверждённого и плотного графика российского президента. Тогда, чтобы соблюсти традиции гостеприимства, Пашиняна спешно принял премьер-министр Дмитрий Медведев.
Иначе главе правительства Армении пришлось бы довольствоваться контактами совсем другого уровня — разговором с не представляющими официальную власть политологами. Впрочем, в Армении потом говорили, что этот эпизод нашёл отражение уже в ходе визита российского президента в Ереван для участия в мероприятиях по линии ЕАЭС. В октябре 2019-го Никол Пашинян не приехал в аэропорт Звартноц встречать Владимира Путина, нарушив при этом дипломатический протокол. Однако позже Пашинян, узнав, что российский президент перед отлётом будет встречаться с членами семьи второго президента Армении Роберта Кочаряна, которого премьер несколько раз пытался отправить за решётку, спешно отправился в Звартноц (обгоняя кортеж президента РФ), потому что «не хотел, чтобы последняя встреча Путина в Армении была с Кочарянами».
Памятен и другой эпизод. В июне этого года армянский премьер отказался прибыть на парад Победы в Москве, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку в республике. Данный шаг вполне можно расценить как демонстративный, ведь чуть позже, когда ситуация с коронавирусом принципиально не изменилась, но зато начались июльские боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, Пашинян не преминул приехать в Минск, где добился отдельной встречи с новым российским премьером Михаилом Мишустиным.
Показательна в этом плане и позиция Еревана по вопросу возможной отправки миротворческого контингента в район НКР. Армения последовательно отказывается от иностранного посредничества, несмотря на предложения, в частности, от Ирана и США. При этом, отвергая эти идеи, в Ереване напоминают, что готовы на ввод в зону конфликта именно российских миротворцев, от чего якобы (по армянской версии) отказывается Баку. Ирония в том, что азербайджанская сторона, в свою очередь, участия РФ в урегулировании не исключала и выражала готовность обсудить целесообразность присутствия миротворческих сил. Пока этот вопрос повис в воздухе, но это легко объяснимо, учитывая успехи вооружённых сил Азербайджана на театре боевых действий.
Пашинян также регулярно говорит о готовности к некоему компромиссу, но вновь всю вину за отсутствие такового перекладывает на Баку, постоянно припоминая провалы прошлых переговоров. При этом новых внятных инициатив в ходе текущего обострения, длящегося уже более месяца, он не озвучивал — по крайней мере, в публичном пространстве.
Очевидно, что цель Еревана — банально тянуть время в надежде, что международное сообщество, в первую очередь, в лице России, сможет вновь «поставить на паузу» конфликт вокруг НКР путём сепаратных переговоров. Вместе с тем понятно, что внешнеполитическая активность армянского премьера направлена также и на внутреннюю аудиторию, среди которой растёт недовольство как спорными военно-политическими решениями, так и проседающими экономическими показателями.
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Армия , Видео , Дмитрий Медведев , Роберт Кочарян , Никол Пашинян , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕАЭС
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