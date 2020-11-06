Армении предрекли потерю Карабаха

Бывший министр обороны ДНР назвал в эфире НСН главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона.

В Нагорном Карабахе азербайджанские войска вплотную подошли к дороге, которая соединяет столицу непризнанной республики Степанакерт с Арменией , по ней идет снабжение армянской армии. Как сообщает минобороны НКР, бои уже идут у городов Лачин и Шуша. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН объяснил, что под Лачином оперативный кризис у армян не настолько острый, как под Шушей.

«Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши. То есть теперь захватывать Лачинский коридор им особо нужды нет. Давление они продолжат оказывать — а вдруг получится, с одной стороны. С другой — рано или поздно его все равно придется занимать. А так армянские силы восточнее Степанакерта и Шуши находятся в оперативном окружении. Поскольку южная дорога, одна из двух, которые связывают Степанакерт с Арменией, уже перерезана. Северная дорога тоже находится недалеко от линии фронта и под интенсивным воздействием полевой артиллерии турецкой коалиции, не говоря уже об авиации», — сказал Стрелков.

Он отметил, что через некоторое время армянские силы будут испытывать недостаток боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия. «Охват Шуши — это серьезное стратегическое достижение в этом наступлении со стороны Азербайджана », — подчеркнул экс-глава минобороны ДНР. По его словам, если Шуша падет, счет до полного поражения армян пойдет на недели.

«Если ее удастся удержать, в чем я сомневаюсь, боевые действия затянутся до нового года или дольше. Ситуация может обрушиться в считанные дни, потому что кроме шушинского направления, которое для Азербайджана сейчас главное, наступление ведется на Мартуни, где бои уже идут фактически на окраине города. Наступательные действия идут и на северном фронте. Противостоять турецко-азербайджанской коалиции, которая применяет самую современную турецкую технику, Армения не может. Не говоря уже о Карабахе. Без серьезного вмешательства в этот конфликт, даже не в качестве участника боевых действий, а хотя бы в рамках ультиматумов, Ирана или Российской Федерации, а лучше обоих, боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха. Вопрос только во времени», — пояснил собеседник НСН.

Стрелков отметил, что армянская сторона в Карабахе совершила множество недопустимых военных ошибок.

«Но армянская сторона совершила очень большое количество и стратегических и тактических ошибок, которые привели к быстрому поражению на южном фланге и острейшему оперативному кризису, фактически полуокружению армянских войск. Даже отступить сейчас из района Степанакерта, Магдуни, Агдама, сохранив технику, войска Нагорного Карабаха не могут. Они на пороге полного разгрома, если в ближайшее время не разблокируют трассу. Они этого не могут сделать уже трое суток, наоборот, зона турецкого влияния к западу от Шуши расширяется. Можно говорить, что порог поражения уже преодолен», — посетовал эксперт.

По его мнению, главная ошибка армян в этом конфликте заключалась в том, что они готовились к прошлой войне.

«У них была достаточно сильная артиллерия, достаточное количество боеспособных танков, реактивных систем залпового огня, обычных средств ПВО. Но совершенно не было средств противостоять ударным и разведывательно-корректировочным беспилотным аппаратам, которые массово применила турецкая коалиция. Планирующим самонаводящимся снарядам и всем прочим новейшим образцам техники. Армяне вообще оказались к этому не готовы», — считает Стрелков.

Он также рассказал, что будучи полностью уверены в своих силах, армяне расположили свои войска в укрепрайонах вдоль границы, не предусмотрев возможности прорыва противника.

«Как только, используя новейшую технику и превосходство в силах, турецким войскам удалось прорваться вдоль Аракса, фронт сразу рухнул. В тылу не оказалось ни укрепленных районов, ни узлов сопротивления, заранее подготовленных и занятых войсками. И азербайджанские войска с этого момента начали наступать во все стороны, легко отбивая контратаки. Еще ошибка. Армяне пытались контратаковать в условиях тотального превосходства противника в воздухе, а не организовать оборону на новых рубежах. При общем, наверное, троекратном, превосходстве в живой силе и технике, азербайджано-турецким войскам выгодно удлинение фронта. Чем он шире, тем больше шансов найти в нем бреши. Что они и делают», — указал экс-министр ДНР.

По мнению Стрелкова, высока вероятность того, что к Новому году Нагорный Карабах будет полностью потерян армянами.

«Несмотря на мнение некоторых аналитиков, что Эрдогану якобы не выгодна полная победа Азербайджана, я полагаю, что Эрдоган и Алиев едины в том отношении, что будут стремиться нанести Армении на территории Нагорного Карабаха полное поражение и до Нового года полностью зачистить регион», — заключил Стрелков.

В настоящее время азербайджанские вооруженные силы в Нагорном Карабахе продолжают наступление по всей линии фронта.