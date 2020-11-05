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Армения назвала трех врагов в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Глава министерства иностранных дел (МИД) Армении Зограб Мнацаканян назвал трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Наши соотечественники, армянский народ в Арцахе борется фактически с тремя врагами. С Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном», — заявил Мнацаканян.

По его словам, боевики угрожают разным странам, не только соседям Армении.
Также глава ведомства добавил, что борьба с терроризмом является одним из приоритетных направлений деятельности МИД.
«Будет очень много жертв»: политолог о войне в Карабахе
1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что противником непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в конфликте в регионе является международный терроризм, помощью которого пользуются Баку и Анкара. Азербайджан, со своей стороны, обвиняет Армению в привлечении курдов в качестве иностранных наемников.
30 сентября в МИД России сообщили, что в зону карабахского конфликта осуществляется переброска незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Ведомство призвало принять меры по недопущению участия наемников в боевых действиях и их незамедлительному выводу из региона.
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Комментарии 6
Армия , Видео , В мире , Война, Карабах , Зограб Мнацаканян , Никол Пашинян , МИД , ИА Sputnik , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Турция
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