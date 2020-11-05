Армения назвала трех врагов в Нагорном Карабахе 

Все новости на карте

«Наши соотечественники, армянский народ в Арцахе борется фактически с тремя врагами. С Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном», — заявил Мнацаканян.

По его словам, боевики угрожают разным странам, не только соседям Армении.

Также глава ведомства добавил, что борьба с терроризмом является одним из приоритетных направлений деятельности МИД.

1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил , что противником непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в конфликте в регионе является международный терроризм, помощью которого пользуются Баку и Анкара. Азербайджан, со своей стороны, обвиняет Армению в привлечении курдов в качестве иностранных наемников.