Почему Пентагон отзывает военных атташе по всему миру

Пентагон начал отзывать на родину своих военных атташе, при этом существенно снижая штатно-должностные категории этих дипломатических работников. По данным американских СМИ, эту работу военное ведомство ведет тайно, стараясь не афишировать свои действия в этом направлении.

Одной из причин, по которым Пентагон отзывает и меняет военных атташе в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, The Wall Street Journal называет политику, направленную на сдерживание России Китая . Эти страны, как пишет издание, являются потенциальными противниками США

Среди других причин — закон, принятый три года назад, обязывающий минобороны США сократить более 100 атташе, имеющих воинское звание генералов и адмиралов.

Представители Пентагона перечислили в качестве причины своих действий три ключевые угрозы национальной безопасности страны. К ним отнесли деятельность международных преступных и террористических группировок, а также риски со стороны «государств-изгоев» ( КНДР Ирана ) и «настроенных ревизионистски» (Китая и России).

В то же время, по информации РИА «Новости», военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану Экваториальную Гвинею . Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что подавляющее большинство членов американского конгресса считают, что подобные действия лишь навредят США, привлекут к ним внимание террористов, а также усилят влияние России и Китая на Ближнем Востоке и в африканских государствах, в которых заменяются военные атташе.

Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств, сообщает РИА «Новости». Они, как заявляют источники агентства, называют такие решения близорукими, а также способными нанести ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, помешать партнерству в борьбе с терроризмом и открыть Африку и Ближний Восток для РФ и КНР.

Замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранга может уменьшить влияние США в странах, где статус и звание важны для построения доверия с местными военнослужащими, считают бывшие и нынешние чиновники.

Как заявил один из неназванных чиновников, знакомый с ситуацией, вероятно, позиции некоторых военных атташе будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи, чтобы противостоять влиянию Китая.

Военный атташе — это сотрудник дипломатического представительства, представляющий вооруженные силы своей страны. Он консультирует главу дипломатического представительства по военным вопросам.

Кроме того, атташе официально собирает открытую информацию о вооруженных силах страны пребывания. К примеру, изучает периодическую прессу, другие открытые издания, прослушивает и просматривает радио— и телепередачи, посещает парады, выставки, публичные лекции и др.

На назначение того или иного лица военным, военно-морским и военно-воздушным атташе государство, как правило, запрашивает согласие компетентных властей страны пребывания. Военный атташе официально признается приступившим к исполнению своих функций с момента нанесения им визита начальнику отдела внешних сношений военного ведомства.

«На практике военные атташе — военные разведчики. Это ни для кого не секрет. Они проводят легальную работу по добыче открытой информации. Атташе относятся к дипломатическому корпусу и пользуются полным иммунитетом дипломатов», — рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

Как отметил специалист, для американских военных атташе более чем характерно совмещение этих двух основных функций: представительской и разведывательной. Представительская функция всегда на виду и важна для поддержания имиджа и авторитета. Для этих целей обычно назначают атташе высокого звания.

«Разведывательная функция выполняется в стороне от чужих глаз, не привлекая лишнего внимания. В этом случае генеральское звание может только помешать работнику того или иного американского посольства, — добавил генерал. — Поэтому можно сделать вывод: если в какой-то стране меняют генерала атташе на полковника, то не исключено, что здесь для американцев в большей степени проявляется разведывательный интерес».

По его мнению, недостаточно знать, что генерала поменяли на полковника. Важнее, осталась ли эта должность генеральской. Если осталась, то следует ожидать от назначенного на эту должность военнослужащего ВС США естественного служебного рвения. Но никак не в представительском направлении, а явно в разведывательном.

«В то же время связывать штатно-должностные изменения в американских посольствах, отзыв одних сотрудников и назначение других с задачами глобального противодействия Соединенных Штатов усилению Китая и России я бы не стал. Безусловно, роль дипломатических работников низового ранга во всем этом деле присутствует, но не столь значительная, чтобы всерьез о ней рассуждать.

Соперничество между великими державами осуществляется по другим направлениям — в экономической, финансовой сфере, в области боевых и оперативных возможностей вооруженных сил»,

— заключил председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.