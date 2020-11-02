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Замкомандующего армией НКР был убит в Карабахе

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики полковник Артур Саркисян был убит в ходе боев с азербайджанской армией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные НКР списки погибших.
Кроме того, уточняется, что вместе с Саркисяном погиб и начальник штаба 18-й мотострелковой дивизии НКР полковник Сергей Шакарян.
Обстоятельства и точная дата их гибели в настоящий момент неизвестны.
Отмечается, что за прошедшие сутки боев в регионе НКР потеряла 11 своих военнослужащих.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
Армия,Видео,Война, Карабах,Артур Саркисян,Министерство обороны,
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