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Российские пограничники погибли в Армении 

Майк Габриелян 20 минут назад
Российские пограничники погибли в Армении
Фото: Reuters
В Армении погибли два российских пограничника. Об этом сообщает телеграмм-канал «Реалист» со ссылкой на источники в Москве.

«В результате агрессии бакинско-турецкой клептократии и союзных им сил международного терроризма в отношении Арцаха и Армении погибли два российских пограничника», — сказано в сообщении.

Пока неизвестно, где именно могли погибнуть российские граждане. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре погранотряда. Они дислоцированы в Гюмри, Арташате, Армавире, Мегри. Кроме того, существует отдельный КПП «Армения» в ереванском аэропорту «Звартноц».
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В Армении российские пограничники находятся по договору о статусе пограничных войск России на территории республики. Он был заключен между Москвой и Ереваном в 1992 году.
Общая численность российских пограничников в Армении — около 4,5 тысячи человек, их содержание обеспечивают правительства двух стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но отметил, что в этом нет ничего необычного.
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Армия , Никол Пашинян , ФСБ
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