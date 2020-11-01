Российские пограничники погибли в Армении 

Армении погибли два российских пограничника. Об этом сообщает телеграмм-канал «Реалист» со ссылкой на источники в Москве.

«В результате агрессии бакинско-турецкой клептократии и союзных им сил международного терроризма в отношении Арцаха и Армении погибли два российских пограничника», — сказано в сообщении.

Пока неизвестно, где именно могли погибнуть российские граждане. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре погранотряда. Они дислоцированы в Гюмри, Арташате, Армавире, Мегри. Кроме того, существует отдельный КПП «Армения» в ереванском аэропорту «Звартноц».

В Армении российские пограничники находятся по договору о статусе пограничных войск России на территории республики. Он был заключен между Москвой и Ереваном в 1992 году.

Общая численность российских пограничников в Армении — около 4,5 тысячи человек, их содержание обеспечивают правительства двух стран.