«Россия решила проблему»: японцы о танках на Курилах

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Агентство "Киодо" сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения.

Т-72Б3 — один из новейших российских танков, говорится в статье. Их размещение на островах нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах, сообщает агентство.

Японские читатели в твиттере сочли развертывание танков на Курилах признаком решения территориального спора в пользу России.

"Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", — написал пользователь Мусасино.

"О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров", — считает комментатор под ником Такамити.

"Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы", — уверен Атти котти дэтти.

"Россия говорит: "Больше вопрос Курил не поднимайте". В России проблема "северных территорий" уже решена. Что еще может сделать правительство Японии?" — написал Кирин-курун.

Некоторые читатели возложили ответственность за такое развитие событий на бывшего премьера страны Синдзо Абэ