Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Россия решила проблему»: японцы оценили сообщения о танках на Курилах 

РИА Новости 56 минут назад
«Россия решила проблему»: японцы о танках на Курилах
Фото: РИА Новости
Агентство "Киодо" сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения.
Т-72Б3 — один из новейших российских танков, говорится в статье. Их размещение на островах нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах, сообщает агентство.
Японские читатели в твиттере сочли развертывание танков на Курилах признаком решения территориального спора в пользу России.

"Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", — написал пользователь Мусасино.


"О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров", — считает комментатор под ником Такамити.


"Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы", — уверен Атти котти дэтти.

"Россия говорит: "Больше вопрос Курил не поднимайте". В России проблема "северных территорий" уже решена. Что еще может сделать правительство Японии?" — написал Кирин-курун.

Курилы: Токио приступает к «плану Б»
Некоторые читатели возложили ответственность за такое развитие событий на бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

"Это — вина продажного Абэ. Этого мы ему не простим", — пишет Асука.

Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
Последние новости
Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Комментарии 35
Армия , Синдзо Абэ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение