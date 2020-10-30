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Опубликовано видео со стрельб снайперов в Сибири 

Вадим Дроздов 38 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учебных стрельб снайперов подразделений специального назначения Центрального военного округа. Учения прошли в Сибири на одном из полигонов Новосибирска. Огонь по условному противнику велся на дальности от 700 метров до 1 километра из снайперских винтовок СВ-98 и специальных снайперских винтовок «Винторез».
«Винторез» — бесшумная снайперская винтовка для подразделений специального назначения, разработанная в ЦНИИточмаш г. Климовска в 1980-х годах для отрядов специального назначения СССР. До 1970-х годов подразделениями специального назначения СССР применялись в основном доработанные образцы стрелково-гранатомётного оружия общевойскового назначения.
Армия , Видео , Министерство обороны , ЦНИИТОЧМАШ
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