Видео десантирования пятикурсников РВВДКУ 

В Краснодарском крае пятикурсники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова провели десантирование на парашютных системах Д-10 из самолетов Ил-76. Так завершился их горно-полевой выход, проходивший в течение месяца. Курсанты высадились на площадку приземления «Житово» в Рязанской области с высоты 800 метров. Скорость десантирования составила около 160 км/ч. Следующий шаг — 60-километровый марш до учебного центра в Сельцах, где будущих выпускников ждет финальное испытание.
Пятикурсники являются будущими командирами подразделений ВДВ.