Появилось видео восстановления штурмовика Ил-2 

Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге восстанавливают оригинальный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны, используя оригинальные детали. Чтобы собрать все фрагменты самолета были задействованы поисковики Западного военного округа, которые обследовали 18 островов, чтобы собрать необходимые фрагменты. Восстановленный штурмовик станет экспонатом музея отдельного специального поискового батальона ЗВО.

Ил-2 — это советский штурмовик времён Второй мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории авиации, было выпущено более 36 тысяч штук. Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-японской войне.