В США объяснили «купол света» ядерного «Пионера»

Появление так называемого феномена «купола света», сопровождавшего пуски советской ядерной ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер», можно объяснить, в частности, противодействием работе американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) или испытанием СССР новой системы противоракетной обороны (ПРО), пишет The Drive.

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Американское издание, ссылаясь на рассекреченные документы Военно-воздушных сил США , называет данные версии приоритетными, но не окончательными.

Отдельно The Drive обращает внимание на опубликованную в 1983 году публикацию инженера Яниса Слекеничса из Обнинска , в которой обсуждается математетическое моделирование образования люминисцентных облаков в верхних слоях атмосферы.

«В этой статье исследуется стохастическая математическая модель сферического хемилюминесцентного облака, образованного выбросом реагента на высоте более 120 километров», — приводит издание фрагмент аннотации из статьи специалиста.

«Очень вероятно, что облако может ослепить или иным образом запутать спутники СПРН или затруднить обнаружение и отслеживание возвращающихся [из космоса в атмосферу] летательных аппаратов для возможного перехвата (...) Или, по крайней мере, в СССР надеялись, что смогут сделать подобное», — пишет The Drive.

В феврале 2019 года The Drive опубликовал статью, где рассказал о беседе с ветераном ВВС США летчиком Робертом Хопкинсом, который с напарником в конце 1988 года наблюдал «купол света» с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball.

«Мы заметили нечто, похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась слева, над СССР, направо, к северной части Тихого океана. Оно охватывало все небо от уровня земли до уровня, который мы могли видеть, глядя в передние окна самолета. Оно перемещалось очень быстро — намного быстрее, чем перекрестно двигающийся самолет, — и быстро приблизилось к нам. Стена света пересекла нашу траекторию полета, после чего продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо», — сказал очевидец.

Тогда же в The Drive исключили возможность того, что «купол света» каким-либо образом связан с ракетным топливом, и допустили, что данное явление может иметь отношение к советским разработкам, направленным на противодействие американской программе Strategic Defense Initiative (SDI).