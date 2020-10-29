США поддержали продажу ОАЭ 50 истребителей F-35 

По данным источников агентства, сумма сделки составит 10,4 миллиарда долларов. Ранее против поставок истребителей возражал Израиль, ссылаясь на то, что это не предусмотрено соглашением о нормализации отношений с ОАЭ. Однако 23 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бени Ганц сняли возражения.

При этом председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель отметил, что одобрение Конгресса не является гарантированным, поскольку «спешка с этими продажами не в чьих-либо интересах». Помимо беспокойства по поводу сохранения превосходства Израиля, Энгель заявил, что «технологии F-35 также должны быть защищены от наших величайших глобальных противников».

Ранее Defense News, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера сообщало , что военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, издание указало, что существует большая вероятность того, что крылья для парка F-35 Lightning II в Объединенные Арабские Эмираты могут быть произведены компанией Israel Aerospace Industries.

Ранее власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.