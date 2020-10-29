«Россия известна как боевая нация»: Cу-27 впечатлил Китай 

Китае россиян не зря называют «боевой нацией», это прозвище в очередной раз подтвердилось во время недавнего инцидента с поднятым в воздух истребителем Су—27, пишет китайское издание Sohu.

Истребитель Су-27 на большой скорости приблизился к американскому самолету-разведчику U-2S в небе над Балтикой и заставил его развернуться в обратном направлении от российских границ.

«Россия известна как «боевая нация», она традиционно жестко относится к приближению военных самолетов НАТО к своим границам. Именно по этой причине США боятся входить в воздушное пространство оппонентов», — цитирует китайских журналистов «ПолитРоссия».

По словам Sohu, старый U-2S не в состоянии уйти от российских истребителей, поэтому ему пришлось развернуться и улететь. Кроме того, американский разведчик находился под прицелом российских систем ПВО.

«Район Балтийского моря давно превратился в одну из самых горячих точек противостояния России и НАТО во главе с США», — отмечает издание.

Запад использует разведывательные операции, чтобы оказать давление на Россию, которая, в свою очередь, жестко на них отвечает.