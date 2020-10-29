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В посольстве России оценили заявления о «русских солдатах» в Каталонии 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
В посольстве России иронично прокомментировали появившиеся в СМИ заявления о якобы «прибытии 10 тыс. российских солдат» в испанскую Каталонию.

«Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тыс. русских солдат в Каталонию, неполная. Необходимо добавить два нуля к числу солдат», — говорится в сообщении в Twitter.

Дипломаты также заявили, что солдаты «должны были быть переброшены на самолётах „Муха“ и „Чато“, собранных в Каталонии во время Гражданской войны».
По данным ТАСС, в каталонских СМИ ранее говорилось о якобы некой группе россиян, которая в 2017 году предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат.
В России зря жалеют сепаратистов Каталонии
Журналисты ссылаются на судью Барселоны, который занимается расследованием дела о выделении госсредств на «сепаратистский процесс».
В свою очередь, судья сделал заявление на основе записи разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона.
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Армия , Видео , Испания , Каталония
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