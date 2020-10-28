США назвали условие для продления ДСНВ

США
ожидают, что будут прорабатывать с Россией
условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на сделку, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен
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"Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке Мы думаем, это в наших интересах", - сказал О"Брайен в ходе онлайн-конференции в Гудзоновском институте.
О"Брайен повторил, что предложения американской стороны были переданы российским коллегам в Женеве, какая-то ясность должна появиться "в течение двух дней или двух недель".
Ранее О"Брайен говорил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку при условии, что смогут "получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.
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16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ
20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.