Учебный корабль «Смольный» завершил поход

План дальнего похода был утвержден Главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Николаем Евменовым

Во время похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывали мероприятия по основам корабельной организации, с ними проводились занятия по морской и штурманской подготовке, тренировки по борьбе за живучесть корабля, выполнялось несение вахт на ходовом мостике. Также программой корабельной практики была предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу ответственным должностным лицам проанализировать поход учебного корабля «Смольный».

«Учебный корабль "Смольный" выполнил задачи дальнего похода успешно. Поход проходил в различных широтах, и это стало главной особенностью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Военного Учебно-Научного Центра ВМФ. Необходимо проанализировать поход корабля с целью применения опыта для организации морской практики будущих офицеров ВМФ в перспективе. С итогами дальнего похода учебного корабля "Смольный" должны быть ознакомлены все военно-морские образовательные заведения, как довузовские, так и высшие», — отметил Главком ВМФ России.

«Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года и прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Учебный корабль и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного, Черноморского, Балтийского флотов, а также в греческие порты Пирей и Салоники.

«Смольный» — учебный корабль 1-го ранга. Построен по проекту 887 («Смольный»), оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Всего на этом корабле прошли подготовку более 16 тысяч курсантов.

Полное водоизмещение учебного корабля — 7270 тонн. Длина — 138 метров, ширина — 17,2 метра, высота — 17 метров, осадка 5,5 метра.