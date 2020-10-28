Самолет-разведчик устроил провокацию у базы РФ в Армении

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Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри . Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Согласно информации, опубликованной интернет-ресурсом Avia.pro, некоторое время назад Bombardier Challenger 650 ARTEMIS осуществил продолжительный полет в грузинском небе, недалеко от базы РФ. Вероятно, самолет, предназначенный для проведения радиоэлектронной разведки, пытался обнаружить российские средства РЭБ, говорится в процитированной заметке.

Ранее тот же самый портал сообщил, что Украина могла поставить Азербайджану комплексы «Кольчуга-М».