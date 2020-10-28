Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино, от которого станет жарко
Кино, от которого станет жарко Пора греться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении 

Аргументы Недели и ещё 1 28 октября 2020
Самолет-разведчик устроил провокацию у базы РФ в Армении
Фото: Reuters
Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.
Согласно информации, опубликованной интернет-ресурсом Avia.pro, некоторое время назад Bombardier Challenger 650 ARTEMIS осуществил продолжительный полет в грузинском небе, недалеко от базы РФ. Вероятно, самолет, предназначенный для проведения радиоэлектронной разведки, пытался обнаружить российские средства РЭБ, говорится в процитированной заметке.
Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик
Ранее тот же самый портал сообщил, что Украина могла поставить Азербайджану комплексы «Кольчуга-М».
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Аргументы Недели: последние новости
США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, чтобы сдерживать Россию США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, чтобы сдерживать Россию Daily Mail : британские военные шокированы числом российских подлодок в Атлантике Daily Mail : британские военные шокированы числом российских подлодок в Атлантике Глава МИД Армении оценил переговоры с Помпео в Вашингтоне Глава МИД Армении оценил переговоры с Помпео в Вашингтоне
Армия , Азербайджан , Армения , Гюмри , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
«КВН умер»
«КВН умер»
Видео
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение