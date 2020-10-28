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Появилось видео отработки тактики на военной базе

Вадим Дроздов
30 минут назад
Мотострелки 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана, отработали тактику боя против условных противников, представляющих из себя бандформирования. В ходе учений отрабатывалась тактика боя для локальных конфликтов. Таким образом военнослужащие российской армии могут отрабатывать действия, которые необходимо бы было применять при Нагорно-карабахском конфликте. Во время рейдово-поисковых действий усиленная тактическая группа вместо атаки на позиции «боевиков» применила маневренное наступление, нанося удары по флангам и в тыл условного противника с применением разведывательно-ударных и огневых контуров. Наличие российской базы в Таджикистане обусловлено террористической угрозой из Афганистана.
Армия,Видео,Таджикистан,
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