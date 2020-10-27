Сухогруз протаранил греческий военный корабль 

Столкновение двух судов в греческом порту Пирей привело к трагическим последствиям для боевого корабля ВМС Греции . Как сообщила газета Kathimerini , направляющийся в Турцию контейнеровоз Maersk Launceston днем 27 октября протаранил минный тральщик Kallisto, фактически разрезав его на две половины.

По данным издания, двое греческих военных моряков пострадали при столкновении и были отправлены в госпиталь. А оставшееся на плаву сильно поврежденное судно пришлось буксировать на ближайшую военную базу по частям. Сообщается, что причиненный Kallisto ущерб не поддается восстановлению и тральщик скорее всего будет списан.

В настоящее время греческие правоохранители начали расследования ЧП и ведут допрос капитана сухогруза. До его окончания коммерческому судну запрещено покидать порт Пирей.