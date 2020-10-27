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Сухогруз протаранил греческий военный корабль 

Российская Газета 1 час назад
Сухогруз протаранил греческий военный корабль
Фото: cоцсети
Столкновение двух судов в греческом порту Пирей привело к трагическим последствиям для боевого корабля ВМС Греции. Как сообщила газета Kathimerini, направляющийся в Турцию контейнеровоз Maersk Launceston днем 27 октября протаранил минный тральщик Kallisto, фактически разрезав его на две половины.
По данным издания, двое греческих военных моряков пострадали при столкновении и были отправлены в госпиталь. А оставшееся на плаву сильно поврежденное судно пришлось буксировать на ближайшую военную базу по частям. Сообщается, что причиненный Kallisto ущерб не поддается восстановлению и тральщик скорее всего будет списан.
В настоящее время греческие правоохранители начали расследования ЧП и ведут допрос капитана сухогруза. До его окончания коммерческому судну запрещено покидать порт Пирей.
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Армия , Греция , Пирей , Турция
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