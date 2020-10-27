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В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха 

Lenta.ru 1 час назад
Азербайджанские СМИ сообщили о гибели министра обороны и командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Момент его предполагаемого убийства показали на видео, которое во вторник, 27 октября, публикует Haqqin.az.
На появившихся в сети кадрах видно, как служебный автомобиль, в котором, по заявлениям азербайджанской стороны, находился Арутюнян, едет по дороге в сопровождении еще нескольких машин. Его отслеживает оперативно-тактический средневысотный беспилотник, который затем наносит удар. Подбитый и загоревшийся автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине ролика можно увидеть, что рядом с догорающей машиной без движения лежат несколько человек.
Как отмечает Haqqin.az, убийство Арутюняна было подготовлено Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами страны. В ходе спецоперации за машиной министра было установлено постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю был нанесен, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций, утверждает издание.
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В то же время ранее во вторник пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что жизни Арутюняна ничего не угрожает. При этом он признал, что тот был ранен. В связи с этим глава непризнанной республики Араик Арутюнян принял решение об освобождении Джалала Арутюняна от должности министра обороны, передавало РИА Новости.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Араик Арутюнян , Министерство обороны , РИА Новости
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