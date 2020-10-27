Подлодки РФ заметили в Северной Атлантике

В Северной Атлантике резко увеличилось количество российских подводных лодок, пишут британские СМИ. Как указано в публикации, Москва начала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной. Ранее озабоченность в связи с активностью российских подлодок не раз выражали в НАТО.

Число российских подводных лодок, которые действуют в Северной Атлантике, резко увеличилось, следует из статьи в британской Daily Mail. Как обратили внимание в газете, возле берегов Великобритании были обнаружены российские малозаметные подводные лодки класса «Акула» — многоцелевые АПЛ проекта 971.

«Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», — цитирует Daily Mail слова источника в королевских ВМС.

В материале подчеркнули, что российская сторона начала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде.

Собеседник издания назвал такую ситуацию «серьезной».

Военные эксперты назвали серьезной угрозой «ужасающий натиск» российских подводных лодок в воды, которые ранее находились под контролем британского ВМФ и США , поскольку сейчас страны НАТО, по всей видимости, не могут отследить эти субмарины.

В начале месяца издание Business Insider писало, что Соединенные Штаты утратили свою недосягаемость из-за модернизации российского подводного флота. Как отметили журналисты, в Пентагоне больше нет прежнего спокойствия относительно недосягаемости территории США для российских подлодок. В связи с этим ВМС Соединенных Штатов оперативно переориентируются на подготовку к подводной войне и проводят учения в Атлантике.

«Но теперь всем уже достаточно хорошо известно, что наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — констатировал командующий подводными силами США вице-адмирал Дэрил Кодл.

На этом фоне в середине прошлого месяца, с 12 по 18 сентября, американцы провели в Атлантике учения Exercise Black Widow 2020 («Черная вдова»), в ходе которых отработали взаимодействие для «противостояния России» в регионе. В этих маневрах участвовали две ударные подлодки, два эсминца и два универсальных десантных корабля Wasp, две эскадрильи противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk, противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и «отряд реагирования на агрессию под водой».

Business Insider поясняло, что главным образом обеспокоенность американских военных вызывает модернизированный российский подводный флот.

Несмотря на то что сейчас Москва располагает меньшим количеством субмарин, чем во времена СССР, как утверждает издание, они более передовые и тихие, а также способны наносить удары даже по суше.

«С математической точки зрения российский флот не такая большая угроза, какой он был в период «холодной войны». Но если говорить о его потенциале, он по-прежнему представляет ощутимую угрозу», — предупредил директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

В начале февраля вице-адмирал, командующий 2-м флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что американские военные больше не могут рассматривать восточное побережье страны как абсолютно безопасный район. По его словам, это связано с тем, что Россия увеличила активность своих подлодок в Атлантическом океане.

«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», — констатировал Льюис.

Он не уточнил, сколько всего российских субмарин, по оценкам военных, находится в Атлантике.

В конце прошлого года в НАТО зафиксировали небывалую с момента окончания «холодной войны» активность российских подлодок.

Как заявила в разговоре с агентством RedaktionsNetzwerk Deutschland представитель альянса Оана Лунгеску, Россия постоянно усиливает операции под водой, поэтому организации нужно ответить на это усилением своих патрулей. Она уточнила, что активность отмечают, в частности, вблизи Гренландии, Исландии и Великобритании. По этой причине Североатлантической альянс намерен выделять больше средств на противолодочную оборону.

Согласно одному из неблагоприятных сценариев, рассматриваемых в НАТО, субмарины РФ могут повредить пролегающие между Соединенными Штатами и Европой подводные кабели, от которых зависит работа интернет-коммуникаций.