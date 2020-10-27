Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков 

В горном полигоне Ляур в Таджикистане прошли тактические учения мотострелков Центрального военного округа. Военнослужащие отрабатывали маневренную оборону в темное время суток. Огонь велся по позициям условного противника из РСЗО «Град». Расчеты поддерживали экипажи БТР-82А, усиленные гранатометными расчетами АГС-17 и РПГ-7В. Мотострелки отработали стрельбу из всего комплекса боевых машин. Кроме этого расчеты провели фланговую стрельбу и стрельбу с ходу из 30-мм автоматической пушки и танкового пулемета по появляющимся и движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров.
Полигон Ляур — это общевойсковое формирование (военная база) Вооружённых Сил Российской Федерации в составе Центрального военного округа.