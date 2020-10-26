Google Glass на поле боя, или «Сотник» с нанодронами

В России разрабатывают боевое снаряжение нового поколения, которое можно будет интегрировать с новыми микродронами. Эта техника призвана повысить осведомленность военнослужащего об обстановке, помочь ему выполнить боевую задачу, а также минимизировать физические усилия и риск для жизни, обратило внимание американское издание The National Interest.

Согласно информации издания, изображения с камер на дронах передаются и проецируются на забрало шлема или защитные очки вместе с командами, картами местности и другой важной информацией.

Автор материала назвал это своего рода Google Glass на поле боя.

В начале октября об интеграции роботов и экзоскелетов в экипировку российских военных рассказал в интервью «Российской газете» главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков

«В настоящее время в рамках одной из научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего, — это боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини— и малого класса», — говорил он.

Незадолго до этого заместитель гендиректора компании-разработчика экзоскелетов для ВС РФ « Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) Максим Скоков сообщил РИА «Новости», что разработку экзоскелета для российской армии в рамках проекта экипировки солдата будущего «Сотник» выделят в отдельное направление, которое будет курировать назначенный военным ведомством главный конструктор.

«Летом этого года произошло важное для нас событие — Минобороны решило выделить тему экзоскелетов и робототехники в отдельную систему. До этого лета экзоскелет входил в систему жизнеобеспечения, теперь же, выделив эту часть экипировки в отдельное направление, у которого будет свой главный конструктор, Минобороны будет более пристально наблюдать за работами и формулировать более четкие технические требования к ним», — подчеркнул Скоков.

Он назвал отличительной особенностью экзоскелета, предлагаемого РТ-ДП РК российской армии, то, что он не сковывает движения военнослужащего.

По словам заместителя гендиректора компании-разработчика, внедрение этой разработки в состав экипировки нового образца поможет разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца, повысить его боевые возможности и выносливость за счет разгрузки мышечных групп.

«Сотник» должен прийти на смену комплекту боевой экипировки «Ратник», который предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в условиях боевых операций различных видов. Температурный диапазон их применения — от -40° до +50°. Автономное функционирование этой экипировки, включая боевое, составляет не менее трех суток. Она поставляется в войска с 2015 года. В сентябре пошлого года Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.

В работе над боевой экипировкой второго поколения «Ратник» участвовало почти 80 предприятий, головное — ЦНИИТОЧМАШ . Разработка этой техники продолжалась около четырех лет. «Ратник» включает в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличается модульной компоновкой и приспособлен для действий в разных условиях и любое время суток. Он был принят на вооружение в 2014 году.

Тактико-техническое задание на разработку снаряжения третьего поколения «Сотник» Минобороны РФ может сформировать к декабрю текущего года, сообщало в середине лета РИА «Новости».

Завершение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, по данным агентства, запланировано до 2023 года.

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков говорил РИА «Новости», что речь идет не о модернизации принятого на вооружении «Ратника», а о принципиально новом защитном снаряжении.

«Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком», — отметил он.

По его словам, в рамках создании экипировки нового поколения учитываются три важных направления: жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы.