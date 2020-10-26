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МиГ-31 в Сибири перехватили самолеты «противника», которые засек летающий радар А-50 

ТАСС 1 час назад
МиГ-31 в Сибири перехватили самолеты «противника»
Фото: ТАСС
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ в ходе учений в Красноярском крае перехватили звено самолетов условного противника при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и наведения А-50. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Согласно легенде учений, воздушный противник намеревался нанести условный авиационный удар с различных направлений по прикрываемым объектам в 300-километровой зоне, где несли боевое дежурство авиакомплекс и перехватчики. Операторы ДРЛО обнаружили, идентифицировали и выдали целеуказания экипажам истребителей для поражения одиночных и групповых целей. Пилоты выполнили перехват в условиях радиоэлектронного подавления на высоте от 2 до 7 км", — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие 15 экипажей сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиаполка, летчики которого постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в зоне ответственности округа.
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Комментарии
Армия , Красноярский Край
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