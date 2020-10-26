МиГ-31 в Сибири перехватили самолеты «противника»

"Согласно легенде учений, воздушный противник намеревался нанести условный авиационный удар с различных направлений по прикрываемым объектам в 300-километровой зоне, где несли боевое дежурство авиакомплекс и перехватчики. Операторы ДРЛО обнаружили, идентифицировали и выдали целеуказания экипажам истребителей для поражения одиночных и групповых целей. Пилоты выполнили перехват в условиях радиоэлектронного подавления на высоте от 2 до 7 км", — говорится в сообщении.