МиГ-31 в Сибири перехватили самолеты «противника»

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ в ходе учений в Красноярском крае перехватили звено самолетов условного противника при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и наведения А-50. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.
"Согласно легенде учений, воздушный противник намеревался нанести условный авиационный удар с различных направлений по прикрываемым объектам в 300-километровой зоне, где несли боевое дежурство авиакомплекс и перехватчики. Операторы ДРЛО обнаружили, идентифицировали и выдали целеуказания экипажам истребителей для поражения одиночных и групповых целей. Пилоты выполнили перехват в условиях радиоэлектронного подавления на высоте от 2 до 7 км", — говорится в сообщении.
В учениях приняли участие 15 экипажей сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиаполка, летчики которого постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в зоне ответственности округа.