Нарышкин рассказал о ловушке для бомбардировщиков В-29

"В результате операции НТР был своевременно получен комплект чертежей, описаний и инструкций по эксплуатации самолета В-29, детальное изучение которого способствовало тому, что конструкторское бюро Туполева в кратчайшие сроки разработало отечественный стратегический бомбардировщик", — сообщил Нарышкин в авторской статье для журнала "Национальная оборона".