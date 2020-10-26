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Нарышкин рассказал, как советская разведка добыла чертежи для Ту-4 

РИА Новости и ещё 1 30 минут назад
Нарышкин рассказал о ловушке для бомбардировщиков В-29
Фото: РИА Новости
Научно-техническая разведка (НТР) СССР добыла чертежи и инструкции для эксплуатации американского самолета В-29, на основе которого был создан фактически первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В результате операции НТР был своевременно получен комплект чертежей, описаний и инструкций по эксплуатации самолета В-29, детальное изучение которого способствовало тому, что конструкторское бюро Туполева в кратчайшие сроки разработало отечественный стратегический бомбардировщик", — сообщил Нарышкин в авторской статье для журнала "Национальная оборона".

Он напомнил, что США, пользуясь, как им казалось, неуязвимостью своей стратегической авиации, с целью оказания психологического давления регулярно нарушали воздушное пространство СССР на Дальнем Востоке в послевоенные годы. Для пресечения провокаций наши специалисты, используя фактор неблагоприятных атмосферных условий, сумели путем подачи соответствующих радиосигналов с советской территории заманить три сверхмощных американских бомбардировщика В-29 на аэродром вблизи Владивостока.
Самолет В-29 был для того времени новым словом по всем направлениям развития систем авиационной техники (планера, двигателей, управления, навигации, связи, прицельного бомбометания и другого вооружения), продолжил Нарышкин. Именно с самолетов В-29 были сброшены первые атомные бомбы, а с приходом в Белый дом администрации президента Гарри Трумена возникла угроза их применения по территории СССР.

"С подачи внешней разведки руководство страны приняло решение не возвращать полученные самолеты, отправив по дипломатическим каналам в США только их экипажи", — сообщил Нарышкин.

Отечественные специалисты и летчики-испытатели в короткий срок освоили американские самолеты и в строжайшей тайне перегнали их по воздуху на закрытый аэродром под Москвой. Конструкторскому бюро Туполева надо было максимально быстро сделать собственный аналогичный самолет. Выполнение этой задачи было невозможным без наличия соответствующей американской комплектной технической документации, которую и добыли советские разведчики.
Научно-техническая разведка СВР отмечает в понедельник свое 95-летие.
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Армия , Сергей Нарышкин , Гарри Трумен , Администрация Президента РФ , Журнал "Национальная оборона" , Владивосток , Приморский Край , США
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